Parco del Ponte, ecco i vincitori del concorso

Questa mattina è stato reso noti i vincitori del concorso per realizzare il nuovo parco in val Polcevera, al di sotto del viadotto in costruzione. Martedì 8 ottobre alle ore 12 nella sala conferenze dell'Istituto Don Bosco di Sampierdarena verrà presentato pubblicamente il progetto del 'Parco del Ponte' dall'architetto Stefano Boeri.

Il Team scelto è composto da Stefano Boeri Architetti, Metrogramma e Inside Outside (Stefano Boeri, Andrea Boschetti, Petra Blaisse) con Mobility in Chain, Transsolar, Tempo Riuso, H&A Associati, Laura Gatti, Luca Vitone e Secondo Antonio Accotto. Si apre ora l'avvio di una fase di informazione e partecipazione, come da disciplinare di gara.

Un percorso grazie al quale sarà possibile - insieme ai progettisti - incontrare cittadini, comitati, associazioni di volontariato, associazioni di categoria, stakeholders e tutti coloro che vorranno esporre perplessità, fornire consigli, idee, esprimere desiderata per la stesura finale del Progetto Urbano di rigenerazione.

L'Istituto Don Bosco ha messo a disposizione due locali dove verrà ospitato un front office nel periodo dal 9 al 31 ottobre. Al loro interno si avrà la possibilità di esporre le tavole progettuali e proiettare materiale riguardante il progetto. Nei locali saranno presenti i rappresentanti della Direzione Urban Lab e dell'assessorato all'Urbanistica del Comune di Genova. Durante questo periodo verranno organizzati anche specifici incontri con i progettisti e incontri con la stampa per l'aggiornamento delle attività del percorso di partecipazione. Inoltre, in collaborazione con l'Associazione Nazionale Alpini di Genova, è previsto un momento conviviale aperto alla cittadinanza, un'occasione per incontrare in maniera informale i cittadini.

Al termine di questa fase di informazione e partecipazione inizierà la progettazione preliminare, a cui seguirà quella definitiva ed esecutiva. La consegna del progetto esecutivo è prevista per la fine di febbraio del prossimo anno.

Il Comune di Genova a seguito del crollo del ponte Morandi aveva deciso di intraprendere un processo di rigenerazione urbana non soltanto per ricostruire il manufatto distrutto, ma per riqualificare la parte di città colpita dall'evento. Lo strumento che è stato scelto è il concorso 'Il Parco del Ponte' bandito dal Comune di Genova in collaborazione con l'Ordine degli Architetti di Genova e il Consiglio Nazionale degli Architetti (Cnappc).

Trentuno in totale le proposte ideative pervenute, 6 i finalisti - scelti nel giugno di quest'anno - chiamati a produrre un approfondimento con planimetrie, foto aeree, render, sviluppi progettuali, illustrazione tecnica e relazione economica. Dai 6 la Giuria internazionale composta dal Franco Zagari (presidente) e dagli architetti Alessandra Oppio, Carlo Calderan, Manuel Ruisanchez, Benedetto Camerana ha optato per la proposta del Gruppo Boeri.