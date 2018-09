Ladri in azione al Parco Avventura di Pegli, i gestori: «Continueremo ancora meglio»

Prima l’incendio che ha devastato parte della struttura del Righi, poi il furto in quella di Pegli: non c’è pace per il Parco Avventura, che nei giorni scorsi è stato presa di mira da ladri - o, alla luce del bottino, semplici vandali - che hanno forzato uno dei capanni adibito a magazzino razziando le provviste.

A denunciare l’accaduto sono stati gli stessi gestori del parco su Facebook: «Poi un giorno arrivi per aprire e scopri che qualcuno l'ha già "aperto" per te - hanno scritto - Grazie a chi aveva sete e si è portato via anche le bottiglie d'acqua. Grazie a chi non ha risparmiato nemmeno le patatine. Ci voleva... per darci la fiducia a continuare e a fare sempre meglio! Grazie!».

Un post amaramente ironico corredato da una foto che mostra la porta forzata, presumibilmente con la sbarra di ferro lasciata a poca distanza, e che ha suscitato un’immediata reazione solidale da parte dei frequentatori del parco (e non solo): «Non mollate, siete un punto di riferimento per tanti ragazzi», scrive Antonella, e ancora «Tenete duro, torneremo presto per far divertire i nostri bimbi e darvi il nostro sostegno».

Si tratta, come detto, del secondo ostacolo che i gestori del Parco Avventura si trovano ad affrontare: lo scorso 15 luglio erano andati in fiamme nella notte la casetta dell’accoglienza con 120 caschetti, il registratore di cassa, il frigorifero e diverse altre cose, e il rogo aveva danneggiato 2 alberi compromettendo la fine di un percorso.

Anche in quel caso, i gestori non si erano dati per vinti: prima avevano invitato tutti i frequentatori a spostarsi a Pegli, poi si erano rimboccati le maniche e, meno di due settimane dopo, avevano riaperto. «Come prima, meglio di prima», era stato il motto, adottato anche in seguito a questo secondo, spiacevole episodio.