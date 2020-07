Parco dell'Aveto: sbagliano sentiero e si perdono, salvati dal Soccorso Alpino

Domenica di affollamento sui sentieri liguri nonostante le alte temperature. Il Soccorso Alpino e i Vigili del Fuoco hanno lavorato per tutto il weekend a soccorsi e recuperi di escursionisti infortunati o semplicemente smarriti, portando in salvo di volta in volta persone che non riuscivano più a rientrare alla base.

Domenica pomeriggio, in particolare, il Soccorso Alpino della Liguria è intervenuto alle 16.45 in val d’Aveto per la ricerca di due persone che stavano percorrendo l’anello A1 del parco dell’Aveto e che, sbagliando sentiero, avevano finito per smarrirsi.

Gli uomini del Soccorso Alpino si sono quindi messi sulle loro tracce, e un tecnico ha trovato la coppia in zona Villanoce, poco distante dal bivio da dove avevano perso il sentiero. I due escursionisti, incolumi, sono stati quindi riportati alle loro auto.

Nella stessa giornata il Soccorso Alpino si è quindi spostato sul sentiero Napoleonico di Verezzi, a ponente, per soccorrere una donna che cadendo si è fatta male a una caviglia.