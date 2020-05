Parchi di Nervi: intervento d'urgenza per abbattere due palme

Questa settimana è previsto l'intervento degli operatori di Aster Verde all'interno dei Parchi di Nervi per l'abbattimento d'urgenza di due palme, di cui una monumentale, compromesse irrimediabilmente dall'infezione da punteruolo rosso. Gli esemplari di Jubea chilensis - questo il nome botanico delle palme - saranno ripiantati nel mese di luglio: l'intervento fa parte della prima annualità del progetto definitivo di restauro e valorizzazione dei Parchi di Nervi.

L'abbattimento si è reso necessario per eliminare la fonte di infestazione rappresentata dal residuo della testa delle palme colme di larve di insetto. InfettatI da tempo, i due esemplari di Palma del Cile, che si trovano in Villa Serra, sono stati oggetto di cure intensive (trattamenti fitosanitari con irrorazioni di nematodi e chitosano), che purtroppo non hanno favorito alcuna ripresa vegetativa.

Non avendo registrato nemmeno un abbozzo di germoglio, i tecnici hanno ritenuto morti gli esemplari ed è stata così attivata la procedura prevista dalle normative per l’autorizzazione all’abbattimento, che ha ottenuto da Direzione generale delle foreste – Difor IV, Gruppo Carabinieri Forestale Genova e Soprintendenza per i Beni Architettonici e Paesaggistici della Liguria i necessari pareri positivi e l’autorizzazione all’intervento.