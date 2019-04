'Giù le mani dai parchi della Liguria!', manifestazione a De Ferrari

Il consiglio regionale, martedì 9 aprile, voterà una legge che mette a rischio, complessivamente, più di 20mila ettari di zone protette e parchi in Liguria. Per questo Genova che osa ha organizzato una manifestazione il giorno prima, lunedì 8, dalle 18 alle 20 in piazza De Ferrari.

Enpa, Wwf, Legambiente, Federparchi, e Cai hanno espresso preoccupazioni e criticità rispetto all'impatto ambientale della legge che sta per essere approvata, a cui si aggiungono le osservazioni della Associazione Albergatori di Savona sulle possibile ricadute economiche e turistiche.

«Toti, il presidente della regione, non crede nei cambiamenti climatici e pensa che in Liguria ci siano troppi parchi - scrivono gli organizzatori -. Noi e tanti altri pensiamo che il futuro di questa bella terra passi solo per la sua valorizzazione, che ha e dovrà avere positive ripercussioni in sviluppo turistico internazionale, in sviluppo lavorativo nel settore della green economy, nel benessere e qualità della vita dei nostri figli, nella prevenzione idrogeologica di cui la Liguria ha così disperato bisogno, rispetto ad altro cemento».

Il presidio è aperto alle adesioni di tutte le organizzazione che ne condividono gli obiettivi.