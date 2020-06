Parcheggio piazza della Vittoria, prorogata la tariffa promozionale giornaliera

Sistema Parcheggi-Park Vittoria e Apcoa hanno deciso di prorogare fino al 30 settembre la speciale tariffa forfettaria giornaliera di 5 euro, che permette la sosta per l'intera giornata negli oltre 300 parcheggi a parcometro siti in superficie. L'offerta è stata introdotta per venire incontro alle esigenze di mobilità dei lavoratori nel periodo di uscita dall'emergenza sanitaria, riscuotendo un grande successo tra gli utilizzatori in questi mesi.

Per gli altri parcheggi della piazza accessibili con le sbarre, gli unici a Genova dove è in funzione il sistema Telepass che permette di entrare e uscire direttamente evitando il pagamento presso le casse automatiche, restano in vigore le tariffe usuali. Si conferma infine che restano a disposizione di Alisa, l'Azienda sanitaria della Regione Liguria, 20 posteggi nell’area parcometri.

Il parcheggio di piazza della Vittoria offre complessivamente 1.118 posti auto a rotazione suddivisi tra 502 in autorimessa coperta, 293 in area cintata e 323 gestiti a parcometro. Il parcheggio è in concessione di costruzione e gestione a Sistema Parcheggi Park Vittoria ed è gestito da Apcoa.

Sistema Parcheggi Park Vittoria e Apcoa seguono tutte le misure necessarie per garantire la sicurezza, la salute ed il distanziamento sociale nell’utilizzo dei parcheggi per utenti e lavoratori.