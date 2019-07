Parcheggio ospedale San Martino, Tursi: «Avviata pulizia area, presto inizio lavori»

Era il novembre del 2017 quando la questione della partenza dei lavori nell’ormai eterno cantiere per la realizzazione del parcheggio interrato adiacente l’ospedale San Martino veniva portata all’attenzione della giunta Bucci per chiedere chiarimenti sull’inizio lavori. Allora, l’assessore ai Lavori Pubblici, Paolo Fanghella, aveva promesso che l’opera sarebbe stata completata nel 2021.

A distanza di quasi due anni, i lavori non sono ancora partiti, ma Fanghella ha annunciato un passo avanti: l’impresa incaricata ha avviato una bonifica dell’area per ripulirla dalla vegetazione cresciuta in quasi 20 anni (da tanto il cantiere è stato aperto), e gli operai dovrebbero iniziare a lavorare «a brevissimo».

A chiedere aggiornamenti è stato il consigliere Vacalebre, che in consiglio comunale ha ricordato che «di quest’opera si parla ormai dal 1999, sono passati 20 anni ed è successo di tutto. Prima il progetto è stato fermato da contenzioso - ha elencato - poi dalle infiltrazioni d’acqua dell’alluvione 2011, poi dalle problematiche legate al passaggio nel sottosuolo del rio Noce, infine la burocrazia. Il parcheggio però è un’opera strategica per il quartiere e la città, ed è importante capire le tempistiche».

Fanghella, dal canto suo, ha ammesso che «quello del parcheggio del San Martino è un buco nero profondo che ci portiamo avanti da anni, e che deve trovare soluzione immediata. I lavori inizieranno a brevissimo, anche se non ho ancora una data precisa». L’assessore ha aggiunto di avere già effettuato un sopralluogo nei giorni in cui l’impresa ha avviato i lavori di pulizia: «Dopo così tanto tempo sembrava una foresta amazzonica - ha chiarito - La bonifica è iniziata, e il cantiere è di imminente inizio».