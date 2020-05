Marina di Sestri, il parcheggio diventa a pagamento

I parcheggi della Marina di Sestri Ponente sono diventati a pagamento. La decisione ha suscitato diverse proteste, fra le quali anche quella dell'Associazione Amici di Sestri e dintorni. In un post dal titolo 'Dopotutto, la Marina di Sestri è come Saint Tropez' viene espresso tutto il disappunto per questa novità.

«In questi momenti - scrive l'associazione - in cui tutti (ma direi a parole) hanno fatto gare alla solidarietà, Marina Genova Aeroporto introduce un salasso non indifferente. Amici, mettetevi l'anima in pace: se volete andare alla Marina con il vostro mezzo dovrete pagare un euro all'ora. Un sestrese che abita al Gazzo o comunque a Sestri alta pensate che ci andrà a piedi?».

«Il tratto finale della Marina di Sestri - prosegue l'associazione - era un punto di riferimento per le passeggiate e l'attività sportiva nel Medio Ponente, c'era chi portava anche anziani a deambulare vista l'ottima collocazione. Ma da oggi per oltrepassare le sbarre o paghi o ti tocca fare chilometri a piedi. A nostro parere, questo è un insulto ai cittadini».

«Quest'area - concludono gli Amici di Sestri -, tolte le passeggiate, resta ad ogni modo un fallimento totale: è partita male, non ha mai spiccato il volo (come lamentato anche da chi ha aperto infruttuosamente le attività), ed è destinata con questa trovata a decadere totalmente. Perché pagare per pagare la gente se ne va giustamente a Pegli, Nervi, sul lungomare di Arenzano».

Per evitare di penalizzare le attività commerciali che risiedono nell'area, la Marina ha deciso di non fare pagare la prima ora ai clienti di negozi e ristoranti.