Piccapietra e Carignano, nuovi parcheggi per moto e scooter

Nuovi parcheggi per le moto in centro città.

In questi giorni gli uomini di Aster stanno finendo i lavori di tracciatura delle linee bianche che delimiteranno i 17 nuovi stalli in via dei Cebà, dietro Galleria Mazzini, gli 8 in via Ginevra, a Carignano.

Si tratta dunque di 25 nuovi posti moto in centro, una (pur ridotta) boccata d’ossigeno per le migliaia di proprietari di due ruote che vanno a caccia di parcheggi regolari per i loro mezzi.