Nello zaino oltre un chilo di marijuana e 2300 euro in contanti, 28enne arrestato

Dentro lo zaino la sorpresa: oltre un chilo di marijuana e 2300 euro in contanti, probabile provento dell’attività di spaccio. Così un pusher di 28 anni, nigeriano, è finito in manette nella notte a cavallo tra sabato 2 giugno e domenica 3, a Pegli.

La polizia lo ha fermato per un controllo in via Pallavicini, il pusher è stato processato con rito direttissimo questa mattina.