Il Palasport «impressionerà per modernità, bellezza e rispetto dell'ambiente»

Il consiglio comunale di martedì 8 ottobre 2019 è iniziato alle ore 14, come di consueto con le interrogazioni a risposta immediata.

Cristina Lodi (Pd) ha proposto un'informativa urgente sul futuro del Palasport, in quanto sulla stampa sono apparse delle notizie che non è stato possibile verificare e confrontare in commissione consiliare, perché non è mai stata convocata. Lodi ha ricordato che il piano di fattibilità predisposto dal Coni e presentato alla Giunta prevedeva il mantenimento della vocazione sportiva del Palasport alla Foce.

La replica dell'assessore Pietro Piciocchi: «A breve ci sarà una commissione consiliare nella quale, in maniera più estesa, spiegherò i particolari di questo progetto. Ora vorrei sottolineare solo due punti: primo, questo progetto valorizza la vocazione sportiva del Palasport e su questo siamo stati irremovibili ed è ciò che qualifica i lavori del Palasport. Secondo, completata la procedura di gara, cui era associata una riservatezza degli atti, inizierà il coinvolgimento del Coni. Già da questa settimana - ha concluso Piciocchi - vi saranno delle riunioni per la condivisione finale del progetto proprio perché è intendimento degli investitori che sia proprio il Coni a gestire quegli spazi».

Nel frattempo, a distanza di tre mesi dall'aggiudicazione della gara indetta dal Comune, è stato sottoscritto il preliminare di compravendita del Palasport con un progetto che prevede la riqualificazione dell'immobile e la realizzazione di una struttura e di un'arena sportiva polifunzionale «che impressioneranno per modernità, bellezza e rispetto dell'ambiente», come dichiara Lca Studio Legale, che ha assistito Cds Holding nella trattativa.