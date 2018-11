Spaccio di eroina, arrestati due ventenni

La polizia ha arrestato in flagranza un pusher 26enne, originario del Senegal, irregolare sul territorio e il suo 'cliente', 24enne genovese pregiudicato. Nella tarda mattinata di martedì 20 novembre 2018, gli operatori della Squadra Mobile, durante un appostamento in via Pagano Doria, hanno notato il giovane straniero aggirarsi più volte in zona, con atteggiamento sospetto.

Dopo alcune ore di osservazione, i poliziotti hanno assistito a un rapido incontro tra il soggetto monitorato e un ragazzo che lo aveva atteso per qualche minuto, seminascosto tra i bidoni della spazzatura. Dopo un fugace passaggio di mano, i due si sono allontanati rapidamente in direzioni diverse.

Riconosciuta la tipica dinamica dello spaccio, gli agenti si sono divisi per fermare i due soggetti. Il 24enne è stato trovato in possesso della dose di eroina appena acquistata e, dopo un più approfondito controllo, è risultato essere sottoposto a detenzione domiciliare per reati contro il patrimonio e resistenza a pubblico ufficiale. Per questo motivo è stato tratto in arresto per evasione.

Il pusher invece è stato arrestato in flagranza per spaccio di stupefacenti. I due sono stati trasferiti nelle camere di sicurezza della questura in attesa del processo per direttissima previsto per questa mattina.