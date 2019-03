Castelletto, al via la piantumazione dei nuovi alberi in corso Paganini

A poco più di 5 mesi dal taglio, tornano gli alberi in corso Paganini, nel quartiere genovese di Castelletto.

In questi giorni è stato infatti aperto il cantiere in cui Aster lavorerà per sostituire gli alberi che a ottobre 2018 erano stati “capitozzati” - gergo tecnico per una particolare tipologia di potatura - per questioni di sicurezza: l’intervento era stato disposto dopo una verifica da parte di Aster sulla stabilità e la sicurezza degli alberi che da anni delimitavano il viale, in certi casi “sconfinando” anche sulla carreggiata. Gli accertamenti hanno evidenziato come le sophore (tutelate dalla Soprintendenza per i Beni Culturali in quanto parte di un viale storico alberato) si trovino in classe D, e rappresentino dunque un “rischio elevato per utenza e frequentazione”.

Nei giorni scorsi è però arrivato l’ok della Soprintendenza per procedere con il rinnovamento delle alberature: in corso Paganini arriveranno le “Koelreuteria paniculata”, detto anche “albero delle lanterne cinesi” per la forma dei frutti, iniziando dal lato monte del vile.

La previsione, sottolinea il presidente del Municipio Centro Est, Andrea Carratù, à che con il passare dei mesi i nuovi alberi andranno a sostituire sia quelli tagliati sia quelli ancora presenti, ritenuti comunque ancora un rischio. Senza andare a intaccare i posteggi blu, ha aggiunto Carratù, evidentemente consapevole dei problemi di parcheggio che affliggono i residenti di Castelletto.