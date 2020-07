Genova accoglie il nuovo arcivescovo Tasca: «Desidero essere vostro fratello»

La città accoglie e abbraccia il suo nuovo arcivescovo, padre Marco Tasca, frate francescano che - ufficialmente da sabato 11 luglio - guida la Curia genovese al posto del cardinale Angelo Bagnasco.

Tasca è stato consacrato nell'ambito di una cerimonia svolta in piazza della Vittoria, seguita da un migliaio di fedeli. In piazza ad assistere alla messa anche il sindaco di Genova Marco Bucci e il sindaco di Padova Sergio Giordani - città da cui proviene il nuovo arcivescovo - oltre ai governatori Giovanni Toti e Luca Zaia.

«Con molta semplicità - ha detto Tasca - vorrei dirvi che desidero essere vostro fratello, non solo vostro padre: cammineremo insieme, prendendoci cura gli uni degli altri, manifestando con la vita prima ancora che con le parole il nostro essere comunità di fratelli e sorelle in Cristo».

Il nuovo arcivescovo ha inoltre aggiunto: «Chiedo a tutti di avere tanta pazienza. Sono consapevole della poca conoscenza che ho della Chiesa particolare che mi è affidata, come pure della poca conoscenza che questa Chiesa ha di me. E proprio qui sta la grande opportunità: conosciamoci! Diamoci occasioni per conoscerci e stare insieme!».

«Genova accoglie il suo nuovo Pastore nella persona di padre Marco Tasca, che viene consacrato Vescovo in questa piazza tanto significativa per la città - ha detto il cardinale Bagnasco -. Genova accoglie il suo Pastore con cuore aperto, capace di spalancare le braccia a chiunque le vuole bene nella verità. Città concreta e laboriosa, è pronta a partecipare - attraverso mille rivoli - a ciò che è grande e merita impegno e sacrificio».