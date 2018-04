Sampierdarena: fermato con mezzo chilogrammo di hashish, denunciato

I carabinieri del Nucleo Operativo della compagnia di Sampierdarena hanno denunciato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti un 35enne marocchino, gravato di pregiudizi di polizia.

L'uomo, fermato per un controllo in via Pacinotti, è trovato in possesso di un pacchetto che conteneva 500 grammi di hashish. Nel tentativo di sottrarsi al controllo, ha tentato una fuga, ma dopo alcuni metri è caduto rovinosamente a terra. Quindi è stato trasportato presso un nosocomio cittadino.