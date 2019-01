Rubano in via XX settembre con borse schermate, arrestate

Un carabiniere della stazione di Carignano, libero dal servizio e in abiti civili, ha fermato due donne, che avevano appena asportato dal punto vendita Oysho in via XX Settembre alcuni capi di abbigliamento, nascondendoli in due borse schermate.

Le due sono state identificate in una 33enne e una 43enne, entrambe peruviane con pregiudizi di polizia, perquisite e trovate in possesso della refurtiva del valore commerciale di 130 euro, poi restituita, sono state tratte in arresto in flagranza per furto aggravato in concorso.

Questa mattina sono state processate con rito direttissimo.