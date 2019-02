Sampierdarena, auto prende fuoco all'uscita del casello di Ovest

Un'auto ha preso fuoco mercoledì mattina mentre viaggiava in direzione di Sampierdarena dopo essere uscita dal casello autostradale di Genova Ovest.

L'incendio è divampato poco dopo le 8.30 sulla rampa che porta in via Cantore. Il conducente ha notato il fumo ed è riuscito ad accostare e a scendere, ha chiamato i soccorsi e ha atteso l'arrivo dei Vigili del fuoco.

Sul posto, oltre alle squadre inviate dalla centrale, sono arrivati anche gli agenti della Locale per regolare il traffico. Nel giro di pochi minuti il rogo è stato spento ed è stato chiamato il carro attrezzi per rimuovere l'auto: da chiarire le cause, con tutta probabilità un guasto meccanico.