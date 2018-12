Soccorsa dopo un'overdose in strada, era agli arresti domiciliari

Si è sentita male in strada dopo avere assunto la droga che era uscita a comprare violando la misura degli arresti domiciliari cui era sottoposta.

È successo a una genovese di 29 anni, soccorsa la notte scorsa in via Fanti d’Italia per overdose: a prestarle le prime cure i soccorritori inviati dal 118, che l’hanno subito portata all’ospedale Villa Scassi, dove è stata ricoverata.

Proprio alla luce dell’ennesima scampata tragedia legata all’abuso di droga, il personale dell’ospedale ha contatto i carabinieri per segnalare l’accaduto, e dagli accertamenti è risultato come la giovane fosse sottoposta ai domiciliari. È stata quindi denunciata, e per lei è scattata la sorveglianza in ospedale sino alle dimissioni.