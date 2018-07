Case popolari, MS5 propone osservatorio permanente

Un osservatorio sulle case popolari e un tavolo permanente tra comune, regione e municipi sulla vita nei quartieri collinari cittadini aperto a tutte le forze politiche. È la doppia proposta del Movimento 5 Stelle di Genova che arriva alla vigilia della proiezione in Regione Liguria del documentario Diga Vox di Ugo Roffi, Ludovica Schiaroli, Fabio Palli e Simona Tarzia, che sarà presentato alle 17.15 alla presenza degli assessori con delega all’Edilizia pubblica, Marco Scajola (regione Liguria) e Pietro Piciocchi (comune Genova).

«Inizialmente partiremo con un osservatorio intermunicipale interno al MoVimento 5 Stelle che metterà insieme consiglieri regionali, comunali e dei nove municipi genovesi dedicato alle problematiche delle case popolari di ARTE Genova e del degrado nei quartieri collinari della città – hanno spiegato i portavoce M5S – L’osservatorio, che si riunirà ogni due mesi, avrà l’obiettivo di fare il punto sulle principali criticità e proporre iniziative per migliorare la vita dei quartieri interessati, mettendo al centro una rinnovata gestione delle assegnazioni e il controllo dell’abusivismo». L'obiettivo è quello di creare un tavolo di discussione permanente tra osservatorio, comune e regione: «Una seconda fase prevede l’istituzionalizzazione di questo osservatorio, con l’obiettivo di trasformarlo in un tavolo permanente comunale, con la presenza di consiglieri regionali, municipali e il supporto anche dei parlamentari genovesi e liguri – hanno ricordato ancora Salvatore, De Ferrari e Giordano – L’auspicio è quello di creare finalmente uno strumento nuovo, concreto e operativo per far fronte all’emergenza dei quartieri periferici e collinari, allargando la rete a tutte le forze politiche e a tutti i soggetti, ai comitati e ai cittadini interessati».