Nasce l'Osservatorio dell'autotrasporto, primo in Italia

Questa mattina a Genova è stato presentato l'Osservatorio dell'autotrasporto territoriale della città metropolitana, uno strumento operativo per garantire una maggiore tutela ai lavoratori e contrastare il dumping sociale. L'importanza di questo patto deriva dalla massiccia presenza di mezzi pesanti ogni giorno sulle strade genovesi (4.500) e dai problemi del lavoro che investono il settore, con autisti spesso sottopagati.

«È uno strumento per risolvere alcune criticità che ci sono sul nostro territorio - ha spiegato Giovanni Mossa, coordinatore dell'Osservatorio - e per trovare un punto d'incontro con le associazioni sindacali datoriali, tema che è rimasto sempre un po' assente. Per la prima volta ci troviamo tutti d'accordo di farlo nascere a Genova».

Centrale anche il tema della sicurezza sul lavoro, in particolare nell'area portuale, dove sono diretti circa tremila dei tir, presenti a Genova ogni giorno. Si tratta del primo patto del genere in Italia.