Guasto informatico al Galliera e boom di accessi al San Martino: giornata di caos negli ospedali

Inizio giornata all’insegna del caos per gli ospedali genovesi. A causa di un guasto informatico avvenuto lunedì all’ospedale Galliera, numerosi pazienti sono rimasti per diverse ore in osservazione in attesa di ricovero e altri sono stati dirottati sul San Martino, che ha quindi dovuto gestire un surplus di accessi.

In tarda mattinata, al San Martino si registravano 32 barelle occupate al primo piano e 72 pazienti in visita al piano terra (in molti casi si tratta di casi di febbre accompagnata da mal di stomaco), situazione ugualmente complicata al Galliera dove, nonostante la risoluzione del guasto informatico, si sono accumulati gli accessi.

L’ospedale di Carignano ha comunque reso noto che non sono presenti ambulanze ferme, e che i pazienti in attesa da ieri verranno ricoverati tutti oggi.