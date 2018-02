Sanità, a Pasquetta un menù tipico ligure per i pazienti degli ospedali

Un menù tipicamente ligure, cucinato con prodotti del territorio, per rendere il giorno di Pasquetta più “festivo” anche per chi è costretto in ospedale: è l’iniziativa annunciata dall’assessore regionale alla Sanità, Sonia Viale, in vista delle prossime festività.

Viale, in occasione della Giornata mondiale del malato, sabato ha visitato l’ospedale di Santa Corona di Pietra Ligure portando i suoi saluti ai pazienti e pranzando con loro assaggiando piatti come la buridda di totani e lo zemino di ceci, piatti del menù speciale a base di prodotti tipici liguri e savonesi che, sotto la supervisione della dietista della Asl2, è stato servito dagli studenti degli istituti alberghieri nei quattro ospedali della provincia.

Un’iniziativa realizzata dalla Asl2 in collaborazione anche con l’unione albergatori e alcuni produttori locali, che la Regione ha deciso di replicare anche nel resto degli ospedali liguri il prossimo 2 aprile, in collaborazione con i servizi di ristorazione e tenendo conto delle particolari esigenze nutrizionali dei pazienti.

Sempre in occasione della Giornata del malato, le diverse Asl hanno ampliato gli orari di visita in diversi reparti, un’iniziativa che potrebbe essere replicata proprio durante le festività pasquali.