Boom di accessi ai pronto soccorso, ma il picco influenzale deve ancora arrivare

Mattinata di grande affluenza negli ospedali genovesi con relative code e ambulanze costrette a restare ferme in attesa di avere indietro le barelle. Alle ore 12 al pronto soccorso del San Martino ci sono 43 pazienti in visita, 26 in attesa e 11 in osservazione breve (Obi). Situazione analoga al Galliera con 34 persone in visita, 12 in attesa e 4 in Obi.

Al Villa Scassi sono in nove ad aspettare mentre quelli che hanno già avuto un contatto con i medici sono 28; ben 40 le persone in osservazione. Anche San Carlo e Micone hanno ricevuto codici verdi e gialli per distribuire meglio i pazienti, bisognosi di cure.

Stando a quanto riferiscono dall'ospedale San Martino, il picco influenzale è ancora lontano; nei primi due giorni della settimana sovente si registrano boom di accessi. San Martino in questo periodo si attesta su una media di 200 accessi al giorno.