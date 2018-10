Ospedali: un'altra giornata di caos nei pronto soccorso

Ancora una giornata difficile nei pronto soccorso cittadini. San Martino, Galliera e Villa Scassi risultano sin dalle prime ore della mattinata ancora una volta presi d'assalto, con numerose ambulanze in arrivo e diversi pazienti in attesa di essere visitati.

La direzione sanitaria del San Martino ha reso noto che dalla mezzanotte di domenica al primo pomeriggio di lunedì sono stati visitati 177 pazienti, in gran parte codici verdi e gialli: poco dopo le 15 erano 30 le persone erano ancora in attesa e 40 quelle in corso di visita, una situazione «sicuramente più complessa rispetto ad altri giorni, ma l'attività non si è mai fermata e nessuna ambulanza è stata bloccata - conferma Angelo Gratarola, direttore dell'unità operativa di anestesia e rianimazione del policlinico - Il lunedì è sempre una giornata difficile, e questa mattina presto un blackout al Galliera ha appesantito ulteriormente la situazione. Confermiamo però la presenza regolare di barelle, si è creato un piccolo "ingorgo" durante la mattinata per l'arrivo di 5 ambulanze in fila, ma una volta accompagnati i pazienti in pronto la situazione è tornata regolare».

Intorno alle 11 di lunedì mattina al Galliera risultavano 17 persone in attesa, 38 in visita e 4 in osservazione breve, mentre al Villa Scassi erano 14 i pazienti in attesa di essere visitati, 18 quelli che si trovavanono già al cospetto di un medico e ben 48 i pazienti in osservazione breve intensiva.

L'ultima giornata difficile negli ospedali genovesi risale a meno di una settimana fa, precisamente mercoledì scorso, quando un afflusso straordinario di pazienti e l'esaurimento delle barelle al Galliera hanno obbligato le ambulanze a restare ferme per ore in attesa di riprendere il servizio.