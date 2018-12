Guasto al Galliera e decine di accessi, mattinata difficile negli ospedali

Mattinata difficile negli ospedali genovesi: complice un problema informatico nel reparto di Radiologia del Galliera e un afflusso di pazienti superiore alla norma, le attese per le visite nei pronto soccorso si sono allungate e il personale medico ha dovuto raddoppiare gli sforzi per gestire la situazione.

La situazione più difficile, come detto, al Galliera, dove il guasto ha rallentato le accettazioni e i ricoveri. Conseguenza diretta, diversi pazienti sono stati dirottati sul San Martino, dove la situazione è stata comunque gestita nonostante l’affollamento.

Anche al Villa Scassi si è registrato qualche problema legato all’afflusso di pazienti: intorno alle 13, quando negli altri ospedali cittadini la situazione era ormai tornata alla normalità, quello di Sampierdarena registrava ancora 24 pazienti in osservazione breve intensiva. Una situazione che durante le feste natalizie è molto probabile si ripresenti, complici anche le prime influenze, e per cui Regione e Asl hanno già preso provvedimenti varando un piano ad hoc per gestire eventuale sovraffollamento.