Ospedale Micone di Sestri, torna in funzione il pronto soccorso

Alle ore 14 il consiglio comunale di lunedì 29 giugno 2020 si è aperto con le interrogazioni a risposta immediata da parte dei consiglieri alla giunta.

Da Enrico Pignone (Lista Crivello) è arrivata la richiesta d'informazioni in riferimento alle funzioni e attività svolte dal presidio ospedaliero Padre Antero Micone di Sestri Ponente e in particolare per quanto riguarda il punto di primo intervento.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

La replica dell'assessore Giorgio Viale: «ci è stato comunicato che la riapertura del punto di primo intervento è programmata per il 2 luglio 2020. A oggi sono funzionanti i seguenti servizi: medicina generale, oculistica, cardiologia, otorinolaringoiatria, oncologia, chirurgia ortopedica, urologia, radiologia, laboratorio di analisi, Spcr e ambulatorio laser. Per l'accesso a questi reparti stati individuati gli accessi e vengono effettuati controlli nella portineria centrale su tutte le persone che accedono al nosocomio».