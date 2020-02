San Martino, lavori nel Centro Trapianti: padiglione chiuso per 45 giorni

Altri lavori all’ospedale San Martino: dopo l’ampliamento del pronto soccorso, questa volta la direzione interviene sul padiglione 6, quello dedicato alla degenza di pazienti trapiantati di midollo osseo, che resterà chiuso per 45 giorni.

I lavori partiranno il 24 febbraio e riguarderanno il sostegno del controsoffitto del primo piano del padiglione. I pazienti ricoverati verranno trasferiti nell’Unità Operativa di Ematologia, situata provvisoriamente all’undicesimo piano del Padiglione Monoblocco, soluzione “che è stata attentamente valutata in sinergia con l’Ufficio Qualità e Risk Management - fanno sapere dalla direzione sanitaria - che è risultata la più idonea per i pazienti in regime di degenza”

La disponibilità di trapianti sarà garantita, ma temporaneamente ridotta, per tornare a pieno regime al termine dei lavori, previsto per inizio aprile.