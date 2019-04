Arci, Anpi e Crevari Invade donano due apparecchi diagnostici al Micone di Sestri Ponente

Nuova strumentazione per l’ospedale Micone di Sestri Ponente: grazie a una donazione effettuata da Arci, Anpi e Crevari Invade, nel reparto di Oculistica sono arrivati due nuovi refrattrometri binoculari mobili.

L’attrezzatura è finalizzata in particolare al sostegno dell’attività diagnostica pediatrica, e aiuteranno i medici del Micone a prendersi cura dei più piccoli e della loro vista nella maniera meno invasiva possibile: «I due rifrattometri, permettendo la rifrazione a un metro di distanza in pazienti di fascia da zero a tre anni, forniscono una misura oggettiva della rifrazione di entrambi gli occhi nello stesso momento, in condizioni di visione naturale, senza contatto con il volto del bambino - ha spiegato Fabio Giacomelli, direttore dell'Oculistica Asl3 - Le nuove apparecchiature consentono quindi una diagnosi precoce di miopia, ipermetropia, astigmatismo e ambliopia, il cosiddetto "occhio pigro”. Grazie all’utilizzo di queste apparecchiature è possibile misurare la rifrazione non solo di neonati e bambini, ma anche di adulti anziani e pazienti non collaboranti».

Negli ambulatori ortottici Asl3 degli ospedali Micone di Sestri Ponente e Villa Scassi di Sampierdarena, oltre all’esecuzione di visite oculistiche e valutazioni ortottiche per bambini nella fascia di età 0 - 14 anni, viene effettuato dal mese di marzo 2017 lo screening visivo per i bambini nati al Centro Nascite del Villa Scassi, il cui scopo è accertare l’integrità anatomica dell’apparato oculare e diagnosticare precocemente difetti rifrattivi e alterazioni della motilità oculare che possono portare, se non trattati tempestivamente, alla compromissione della capacità visiva.