Ortofrutta non in regola, raffica di controlli: decine di multe e sequestri

Proseguono i controlli della Municipale sulle attività commerciali della città. Stavolta gli agenti del reparto Commercio e dei distretti di zona si sono concentrati sugli ortofrutta nei quartieri di Sampierdarena, Cornigliano e Certosa, dando seguito alle segnalazioni arrivate al sindaco e all’assessorato al Commercio da parte di numerosi cittadini.

Per quanto riguarda Sampierdarena, sono stati 50 i controlli effettuati, che hanno evidenziato 22 irregolarità che hanno portato all’emissione di 20 verbali per occupazione irregolare di suolo pubblico e un paio per violazione al regolamento della Cosap, la tassa per l’occupazione del suolo.

A Certosa sono state invece 14 le attività controllate, la metà risultate non in regola con l’occupazione del suolo. A Cornigliano invece, su 6 esercizi controllati 2 sono risultati in regola mentre 4 sono stati sanzionati.

Molti dei controlli sono stati effettuati sui furgoni di vendita abusiva, con conseguenti sequestri. Da inizio anno sono stati 6, per un totale di 77 cassette e circa 800 kg di merce, poi donata in beneficenza. Le strade interessate sono state via Canevari, piazza Raggi, via San Vincenzo, via Gramsci e via Anzani.