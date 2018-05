La legge Basaglia compie 40 anni: medaglia del Comune a Bruno Orsini, uno dei relatori

La settimana che celebra i 40 anni della legge Basaglia, ricca di eventi a Genova e non solo, si è chiusa domenica 13 maggio con la consegna di un prestigioso riconoscimento, la medaglia del comune di Genova, a Bruno Orsini, politico, medico e accademico genovese, che fu il relatore della legge che nel 1978 decretò la chiusura dei manicomi riformando il sistema sanitario nazionale dal punto di vista del trattamento delle patologie mentali.

La cerimonia

La cerimonia si è tenuta nell'aula magna dell'Università in via Balbi con una rappresentanza del sindaco Marco Bucci che ha consegnato la medaglia a Orsini. Si tratta di un riconoscimento che in passato è stato conferito a a personalità di spicco che si sono distinte per le loro azioni e per il loro legame con la città di Genova.

Il commento di Bruno Orsini

Bruno Orsini ha commentato: «Sono commosso per questo importante riconoscimento e ci tengo a sottolineare il mio profondo legame con la mia città, a cui voglio davvero molto bene. Ringrazio il sindaco Marco Bucci e mi auguro che possa davvero essere il sindaco in grado di rappresentare tutti i cittadini di Genova».