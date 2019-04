Torna a deporre fiori dove morì il fidanzato carabiniere 56 anni fa

Si amavano tanto e dovevano sposarsi al compimento dei 30 anni, Basilia e Carmelo. E invece 56 anni fa, il ragazzo - all'epoca 29enne, di mestiere carabiniere - venne ucciso in un conflitto a fuoco mentre era in servizio nella stazione di Orgosolo, in provincia di Nuoro.

Ma Basilia Scaffidi Lallaro - all'epoca residente in Sicilia, oggi a Genova - non ha mai dimenticato il suo promesso sposo, nonostante una vita felice, con un nuovo matrimonio da cui è nata una figlia, Antonella.

E così, dopo 56 anni, la donna, oggi 85enne è tornata da Genova a Orgosolo, per deporre un mazzo di fiori nel punto in cui l'amato Camelo Natoli Scialli era stato ucciso: un gesto a lungo meditato, e poi finalmente realizzato grazie anche all'aiuto della figlia, per ricordare il proprio primo amore perduto e cercare di lasciarsi alle spalle una tragedia mai dimenticata. A riferirlo, l'Ansa.