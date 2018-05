Contadino cade da una fascia, salvato dai vicini di casa

Mobilitazione dei soccorsi questa mattina, giovedì 31 maggio, in Fontanabuona per un contadino caduto da una fascia mentre lavorava nella sua campagna nell’entroterra, verso le 9. L'uomo stava usando il decespugliatore quando ha messo un piede in fallo ed è caduto rovinosamente facendo un volo di parecchi metri.

I primi ad accorgersene sono stati i vicini di casa, il località Soglio di Orero, che sono subito intervenuti per prestare soccorso al 78enne ma vista la zona impervia, la centrale operativa del 112, ha inviato anche, oltre a un'ambulanza, i Vigili del Fuoco del distaccamento di Chiavari.

Le condizioni dell’uomo non sarebbero gravi. L'anziano nella caduta ha riportato diverse ferite e contusioni ma non sarebbe in pericolo di vita.