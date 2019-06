Distrugge panetteria e prende a testate auto della polizia, fermato con lo spray al peperoncino

Si è presentato ubriaco in un panificio di via Napoli, nel quartiere genovese di Oregina, ha fatto apprezzamenti verso la commessa dietro il bancone e al suo rifiuto di ricambiare ha dato in escandescenze, distruggendo il laboratorio e anche il vetro dell’auto della volante della polizia intervenuta.

È successo venerdì intorno alle 18, protagonista dell’episodio un 30enne cittadino siriano talmente agitato e violento da costringere i poliziotti del Commissariato di Pré a ricorrere allo spray al peperoncino per calmarlo: alla loro vista, l’uomo ha prima tentato di aggredirli, poi ha distrutto con una testata l’auto di servizio insultando e spintonando gli agenti.

Alla fine, a fatica, sono riusciti a calmarlo e a bloccarlo. Arrestato con l'accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale e danneggiamento aggravato, è stato processato per direttissima in mattinata.