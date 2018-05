Falsi tecnici in azione, derubata un'anziana

Truffatori in azione ieri a Oregina. Due falsi tecnici dell'Enel, un uomo e una donna, si sono presentati alla porta di una donna di 81 anni e, una volta carpita la sua fiducia, le hanno chiesto di prendere una bolletta della luce. Quando la donna si è recata in camera si è accorta che i due la stavano seguendo e ha notato per terra un anello.

A quel punto sono nati i primi sospetti, confermati dalla mancanza di un altro anello, che l'anziana vittima teneva su un mobile. I due, per evitare di essere smascherati, hanno negato di aver rubato l'anello e, come se nulla fosse, hanno chiesto alla donna un bicchiere d'acqua e le hanno lasciato un numero di telefono di fantasia a cui poteva rivolgersi.

Pare che i due, poco prima avessero tentato un colpo analogo nell'appartamento di fronte a quello della donna. Episodi analoghi si sono verificati nelle ultime ore anche in via dei Cinque Santi dove i truffatori si sono presentati come ispettori del gas.