Topi d'auto in azione a Oregina, ennesima notte di "raid"

Non si fermano i “raid” sulle auto parcheggiate in città, soprattutto in zona Castelletto, Oregina e Certosa, dove nelle ultime settimane i diversi residenti al loro risveglio hanno trovato i finestrini distrutti e gli abitacoli razziati.

L’ultimo episodio si è verificato nella notte tra domenica e lunedì in via Fracchia, a Oregina: magro il bottino, qualche oggetto personale e indumenti, più ingente il danno ai cristalli dell’auto.

Si tratta, come detto, dell’ennesimo episodio denunciato da parte di residenti di diverse zone della città. Nelle ultime settimane, in particolare, i topi d’auto sembrano avere preso di mira i quartieri più residenziali e tranquilli, entrando in azione a notte fonda e razziando tutto ciò che trovano all'interno dei veicoli.