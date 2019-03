Paura a Oregina, fumo e fiamme da una carrozzeria

Prima il forte odore di bruciato, poi la densa nube di fumo nero uscita da uno dei locali: attimi di paura nel pomeriggio di mercoledì in una carrozzeria al piano terra di un palazzo di via Ventotene, nel quartiere genovese di Oregina, per un principio d’incendio divampato nella camera forno di verniciatura.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco, che hanno identificato la fonte del fumo e spento le fiamme assicurandosi che all’interno dell’officina non ci fosse nessuno. Tutti i dipendenti erano riusciti a uscire autonomamente e a mettersi in salvo, e nessuno è fortunatamente rimasto ferito né intossicato.

L’intervento rapido ha consentito anche di limitare i danni al locale, che dovrà ora essere arieggiato e bonificato.