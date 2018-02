Oregina, ladri smurano cassaforte: bottino 20mila euro

Ennesima abitazione presa di mira dai ladri a Genova: questa volta il furto è stato messo a segno in via Maculano, nel quartiere di Oregina, e i malviventi sono fuggiti con un bottino di circa 20mila euro.

A dare l’allarme, intorno alle 19.30 di mercoledì, sono stati i proprietari dell’appartamento, che rientrando hanno trovato le stanze a soqquadro e un buco nel muro al posto della cassaforte, portava via dai ladri. All’interno erano custoditi gioielli, orologi e contanti.

Sul posto sono intervenuti gli agenti delle Volanti e i colleghi della Scientifica, che hanno effettuato i rilievi: stando ai primi accertamenti i ladri avrebbero usato una chiave bulgara per aprire la porta blindata. Si tratta, come detto, dell’ennesimo furto in appartamento messo a segno in città nelle ultime settimane.