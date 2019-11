Oregina, crolla muraglione in via dei Cinque Santi: famiglie isolate

Famiglie isolate sulle alture di Oregina, in via dei Cinque Santi, per una frana che si è verificata nel tratto pedonale durante il violento temporale di giovedì notte.

A cedere il muro di contenimento della stretta creuza che conduce verso la stazione di Principe. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno transennato l’area della frana e chiuso la strada al passaggio.

Nelle prossime ore sono attesi i tecnici degli uffici comunali per un sopralluogo, nel frattempo gli abitanti della via sono costretti a passare dal Lagaccio per raggiungere la città.