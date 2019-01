Oregina, fogna a cielo aperto in via Vesuvio. Il Municipio: «Interverremo»

Liquami e altre sostanze organiche in strada, a pochi passi dalle auto parcheggiate e da portoni e ingressi di negozi.

È la scena che per mesi si è presentata agli occhi dei residenti di via Vesuvio, a Oregina, ormai esasperati dalla presenza di quella che è di fatto diventata una fogna a cielo aperto nel loro quartiere.

Numerose le segnalazioni a Ireti, Comune e Municipale, altrettante le proteste anche via social, dove numerosi abitanti della vita convivono con un problema con potenziali risvolti sanitari: «Ci risulta che la situazione si sia aggravata nell’ultimo mese - spiega il presidente del Municipio Centro Est, Andrea Carratù - Avevamo già mobilitato Iren per chiedere un intervento, ma inizialmente sembrava che la competenza fosse di un privato. Il privato ha a sua volta “rimpallato” la responsabilità, quindi negli ultimi giorni abbiamo deciso di dare noi un’accelerata alla questione».

Lunedì mattina, dunque, in via Vesuvio si sono presentati alcuni operai che hanno iniziato a intervenire sulla perdita per ripristinarla e bonificare la strada.