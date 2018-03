Oregina, fallisce tentativo di cattura: mamma cinghiale vaga "infilzata" da un dardo

Residenti mobilitati a Oregina per una mamma cinghiale che da giovedì vaga per il quartiere con un dardo infilzato nel dorso, sparato con tutta probabilità dagli agenti dell’ex provinciale incaricati di catturare l’animale.

L’esemplare è stato avvisato giovedì mattina in via Montanari, e sono stati in molti a notare la freccia spuntare dalla pelliccia. Si tratterebbe di una mamma che da qualche tempo gironzola per il quartiere insieme con i cuccioli, segnalata alla Municipale e quindi agli uomini della Città Metropolitana, che hanno competenza in caso di avvistamento di ungulati in città.

Il tentativo di sedazione non è però evidentemente andato per il verso giusto, perché l’animale in queste ore è stato visto in diverse vie del quartiere intento a cercare cibo. E se sono tanti i residenti infuriati per il trattamento riservato alla mamma e ai cuccioli, diverse voci si sono nuovamente sollevate per lanciare un appello affinché nessuno dia cibo agli ungulati: in questo modo vengono inevitabile attirati vicino alle case rendendo necessario l’intervento di cattura che li lascia poi in un limbo, perché una volta catturati non possono più essere messi in libertà e si rende necessaria la ricerca di strutture in cui accoglierli, spesso non disponibili.

Foto di Chiaretta Panda Ferrari - gruppo Facebook @sei di oregina se...