Dal centro storico a Oregina per spacciare, arrestato 19enne

Ancora un arresto per spaccio di cocaina, ancora un giovanissimo in manette: questa volta si tratta di un 19enne di origini senegalesi, fermato in via Napoli, a Oregina, e trovato con 18 dosi di droga di cui ha cercato di liberarsi.

Gli agenti delle Volanti l’hanno notato intorno alle 18 di venerdì durante un giro di pattuglia e hanno deciso di fermarlo per un controllo. Alla loro vita, il ragazzo ha provato a gettare via un involucro di carta che una volta aperto ha rivelato le dosi di cocaina.

Il 19enne, in Italia senza permesso di soggiorno e volto noto del centro storico, zona in cui è stato più volte trovato a spacciare, è stato arrestato e giudicato per direttissima sabato mattina.