Oregina, ancora un'ambulanza bloccata dalle auto: scatta la protesta

Ancora proteste a Oregina dopo che l’ennesima ambulanza chiamata per un soccorso in via Capri è rimasta bloccata a causa delle auto parcheggiate in maniera irregolare lungo la strada.

L’intervento è stato richiesto poco dopo le 23 di venerdì sera, un soccorso per un giovane di 30 caduto in casa: sul posto è intervenuta un’ambulanza della Croce Blu di Castelletto, impossibilitata a raggiungere il civico a causa delle auto parcheggiate su entrambi i lati dell’angusta via Capri. A nulla è valsa la sirena, tenuta accesa per diversi minuti: alla fine si è resto necessario far arrivare un’altra ambulanza, più piccola, da via Gaeta, per riuscire ad arrivare al palazzo e portare a termine il soccorso. E le proteste nel quartiere si moltiplicano.

Un episodio simile, sempre in via Capri, si era infatti verificato lo scorso 27 aprile, quando i volontari della pubblica assistenza Misericordia Genova Centro si erano visti costretti a portare a mano la barella per oltre 100 metri per raggiungere una donna colpita da emorragia. Nel frattempo sul posto erano arrivati gli agenti della Municipale, che avevano staccato oltre 60 multe ai veicoli parcheggiati lungo la strada. Ma nel quartiere di Oreginale, dove i parcheggi scarseggiano e le strade sono spesso a senso unico, sono diverse le vie a rischio, da via Gaeta a via Ischia passando per via Boine, e le segnalazioni al Municipio e al Comune sono state diverse, sia da parte dei residenti sia dai volontari delle pubbliche assistenze, spesso ostacolato nello svolgimento del loro lavoro.