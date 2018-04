Auto in sosta bloccano ambulanza, interviene la Municipale: 62 multe

Un soccorso urgente bloccato dall’inciviltà degli automobilisti: succede in via Capri, a Oregina, dove i volontari di una pubblica assistenza sono stati costretti a chiamare la Municipale per riuscire a entrare nella strada.

Tutto è successo poco dopo la mezzanotte, quando l’ambulanza della Misericordia Genova Centro è stata inviata in via Capri per un intervento urgente, una donna colpita da emorragia interna. Una volta arrivati, però, i volontari hanno dovuto fermare il mezzo a causa delle auto parcheggiate irregolarmente lungo la via, che non consentivano il passaggio.

L’unica soluzione, per i volontari, è stata quella di scendere dal mezzo, afferrare la barella e scendere a piedi per raggiungere il palazzo dove era stato richiesto l’intervento, e chiedere un supporto della Municipale.

Una volta sul posto, gli agenti hanno iniziato a staccare multe ai proprietari delle auto: 62 in totale i verbali emessi nel giro di pochi minuti, una situazione che nelle strette vie di diversi quartieri della città si ripete spesso, costringendo ambulanze e altri mezzi di soccorso a rallentare gli interventi, a volte con grossi rischi per la salute delle persone.