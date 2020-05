Aggredita alle spalle e rapinata in centro storico

Una genovese di 55 anni ha denunciato presso la atazione carabinieri della Maddalena di essere stata rapinata venerdì 1 maggio, alle ore 17 circa, in via Degli Orefici in centro storico.

La vittima ha raccontato di essere stata avvicinata alle spalle da un malvivente, che, dopo averla spintonata, le ha sottratto il telefono cellulare, dileguandosi in fretta a piedi per le vie adiacenti.

Indagini in corso.