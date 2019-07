Ordine degli Avvocati, Luigi Cocchi eletto nuovo presidente

Luigi Cocchi è il nuovo presidente dell’Ordine degli Avvocati di Genova: l’avvocato genovese, tra i più noti a occuparsi di diritto amministrativo in città, prende il posto di Alessandro Vaccaro, presidente per due mandati e, in base alle nuove normative, per questo non ricandidabile.

Alle elezioni per il nuovo presidente hanno partecipato 4 liste, e le votazioni si sono concluse giovedì 25 luglio. Cocchi verrà nominato formalmente la prossima settimana, quando verrà anche ufficializzato il nuovo consiglio: il nuovo “assetto” resterà tale sino al 2022.

Gli avvocati che lo comporranno, oltre allo stesso Cocchi, sono: Federico Cinquegrana, Roberta Barbanera, Aurelio Di Rella Tomasi di Lampedusa, Simona Ferro, Caterina Fabbrizio, Simonetta Cocconi, Chiara Antola, Fabi Bajetto, Massimo Boggio, Stefano Sambugaro, Alessandra Volpe, Riccardo Paoli, Vittorio PEndini, Nicoletta Garaventa, Nicola Scodnik, Riccardo Lamonaca, Pietro Aragona, Valerio Catrambone, Federica Adorni e Raniero Raggi.