Ordinanza anti-Vespe, a novembre parte la rivoluzione del traffico

Il testo non è ancora pronto, ma lo sarà entro pochi giorni. Poi il passaggio in giunta, ma i numeri per l'approvazione ci sono quindi il via libera è quasi scontato. Poi il primo novembre entrerà in vigore l'ordinanza anti-smog, conosciuta anche come anti-Vespe, che vieterà l'accesso in centro ai veicoli più inquinanti.

Le Vespe iscritte ai registri storici saranno esentate. Coinvolti invece i mezzi da euro 2 in giù. «Assieme all'ordinanza avremo anche un bando per tutti coloro che vorranno comprare una moto o un'auto elettrica - ha spiegato il sindaco nei giorni scorsi - daremo quindi la possibilità a tutti i cittadini di fare questo cambio tecnologico e arrivare ad avere una città più bella e sostenibile».

Il provvedimento sta suscitando reazioni contrastanti: da una parte i favorevoli, secondo i quali la priorità è ridurre l'inquinamento in centro città; dall'altra privati cittadini e alcune associazioni. Anche l'attore Luca Bizzarri sui suoi profili social ha detto la sua sull'argomento, senza risparmiare un affondo polemico «I motivi, lo ripeto, possono essere pure validissimi, anche se il fumo nero dei traghetti pare leggermente più inquinante delle nostre Vespe, ma ripeto: i motivi sono validissimi», un estratto del post di Bizzarri.

Il divieto ai mezzi più inquinanti dovrebbe riguardare solo il centro città, dunque resterebbero ammessi i tragitti ponente-levante.