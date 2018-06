Movida, residenti contro l'ordinanza: «Denunceremo il Comune»

Gli abitanti del centro storico riuniti nel comitato spontaneo di piazza Sarzano stanno pensando di denunciare il Comune prendendo spunto da una recente sentenza del tribunale civile di Brescia che ha condannato la pubblica amministrazione a risarcire i residenti di una zona per i disagi subiti dalla "movida".

«Ordinanza sulla movida fallimentare»

Ieri sera, giovedì 7 giugno, è andata in scena una riunione pubblica , come ha spiegato Claudio Garau, portavoce del Comitato: «Alla riunione pubblica di ieri sera a Santa Maria di Castello erano presenti vari rappresentanti dei vicoli più colpiti dalla "mala movida" e il verdetto raggiunto è stato unanime: l'ordinanza sulla Movida del sindaco Bucci (che ha portato l'orario di apertura dei locali fino alle 3, ndr) è stata fallimentare. Problemi irrisolti e nuovi si affacciano sul fine settimana. In molti hanno anche osservato come il Sindaco dopo aver varato l'ordinanza, non sia più tornato sul tema e alla riunione ha partecipato anche un medico che vive nei vicoli che ha anche spiegato gli effetti devastanti delle eccessive quantità di alcol ingerite dai giovani. Altro tema trattato è stato quello legato alla svalutazione delle case. In conclusione il voto dei presenti è stato favorevole a denunciare il Comune in virtù della sentenza di Brescia».