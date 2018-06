Ordinanza contro chi rovista nei cassonetti, il sindaco non la ritira

Il Sindaco Bucci non ritira l’Ordinanza che multa i poveri

Questa mattina si è svolto un incontro tra il "Comitato per gli Immigrati e contro ogni forma di discriminazione" e il sindaco di Genova Marco Bucci durante il quale si è parlato dell'eventuale ritiro dell'Ordinanza che fa multare chi rovista nei contenitori per la raccolta dei rifiuti.

«Abbiamo chiesto la definitiva revoca di questa proposta del Consigliere comunale di Lega Nord Stefano Garassino, successivamente deliberata dalla Giunta comunale, consegnando al sindaco quelle che sono state oltre 14mila firme che abbiamo raccolto, assieme agli ultimi sondaggi che prevedono proprio gli anziani e gli italiani in queste tremende condizioni. Mi sembrava giusto spiegare al sindaco che, da come percepita anche da me che sono migrante, Genova è la città di Fabrizio Di André e di Don Andrea Gallo, i genovesi non si riconoscono in questo provvedimento dal momento in cui, pur sembrando a volte distanti, hanno in realtà un grande cuore, - racconta la presidentessa del Comitato Aleksandra Matikj -, sono Solidali; al che il sindaco ha spiegato di come l'Ordinanza in sé è servita molto alla città per l'immagine e l'igiene, che lui non vuole che la gente arrivi a quei punti e che ci sono tantissimi punti di riferimento per mangiare, dormire ed essere aiutati. Gli abbiamo fatto vedere anche 250 commenti, educati, civili ma di grande fratellanza verso chi ha perso tutto e, sinceramente, mai è successo che in 6 giorni raccogliessimo oltre 10mila firme, così come anche che l'interpretazione di chi ha firmato la nostra petizione comprendeva sempre lo stesso pensiero ovvero: Genova non è così, noi non multiamo i poveri: restiamo umani ma pur avendo specificato che era questa la voce del popolo, la risposta è stata: "Non ritiriamo"».

«Ci è comunque dispiaciuto - conclude Matikj - che la voce del popolo non sia stata ascoltata, anche perché il nostro è un Comitato che ha fatto soltanto da tramite ed in questo caso la replica del Primo Cittadino di Genova è stata "no"».