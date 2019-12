Speranze per le orche genovesi dopo l'addio al piccolo: «Hanno lasciato il porto»

Hanno lasciato il bacino portuale di Pra’-Voltri poco prima delle 16 di lunedì, e in serata ancora non erano tornate: crescono le speranze per le orche genovesi che per 9 giorni sono rimaste a nuotare in un fazzoletto di mare davanti alla costa del ponente genovese, in lutto per la morte di un piccolo. E mentre la Guardia Costiera tiene d’occhio le onde cercando di individuare il corpo del cucciolo, abbandonato dalla mamma dopo giorni di strazio in cui ha provato inutilmente a farlo tornare in vita, gli esperti sono convinti che l’uscita di lunedì dei cetacei sia stata anche l’ultima.

«A differenza degli altri giorni, sicuramente sono usciti solo i 4 esemplari adulti senza il cucciolo - confermano i volontari di Whalewatch, che dal 2 dicembre sono tra i tanti a monitorare il pod - Non ci rimane che sperare in un risveglio diverso da questi ultimi 9 giorni». A corredo dell’aggiornamento, un breve video in cui si vedono i cetacei nuotare tra le onde del mare agitato dal vento, e un campione di vocalizzi emessi solitamente dai gruppi di orche durante la "navigazione": suoni primordiali che vengono utilizzati per l'orientamento, il rilevamento delle prede e per la comunicazione nel gruppo.

«Diversi tipi di suoni svolgono diverse funzioni per le orche. I clic (clicks) di ecolocalizzazione, per esempio, vengono utilizzati per l'orientamento e il rilevamento delle prede - spiegano da Menkab - Il respiro del mare - I fischi (whistles) sono suoni ad alta frequenza tipicamente usati dalle orche in contesti sociali. Infine le "chiamate pulsate" (pulsed calls) sono suoni comunicativi che si ritiene abbiano un ruolo nel coordinamento dei comportamenti e nel mantenimento della coesione di gruppo».

Proprio mamma orca, e la sua caparbietà nel portare con sé il piccolo morto, ha reso la presenza dei cetacei nel mar Ligure ancora più straordinaria. In tanti sono rimasti colpiti dalla dimostrazione di amore estremo che è andata in scena nelle acque portuali, un inno al legame primordiale tra animali intelligentissimi che è diventata anche una metafora del “lasciare andare”: «Prima o poi mamma orca si rassegnerà e lascerà andare il suo piccolo», hanno assicurato gli esperti, preoccupandosi però che la permanenza dei cetacei in rada, dove non possono alimentarsi correttamente, potesse risultare fatale a tutto il gruppo.

E come mamma orca non ha abbandonato il piccolo sino all’ultimo, neppure gli altri membri della famiglia hanno voluto lasciarla, restandole accanto durante l’elaborazione del suo lutto, rinunciando a loro volta a nutrirsi per solcare le onde con lei. Una manifestazione di amore incondizionato che come spesso accade arriva dal mondo animale, e che ha suscitato in tutti coloro che hanno assistito un unico desiderio: osservare le pinne nere allontanarsi definitivamente dalla costa verso il mare aperto, e non vederle tornare più.