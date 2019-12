Identificate le orche genovesi: arrivano dall'Islanda, la migrazione è da record

Mamma orca si chiamerebbe “Riptide”, gli altri due esemplari adulti sarebbero “Dropi” e “Aquamarin”: al 16esimo giorno di permanenza del pod di orche nel bacino portuale di Pra’-Voltri, arrivano importanti novità almeno dal punto di vista della loro identità e provenienza, anche se ancora poco o nulla si sa sui motivi per cui restano così sotto costa, in acque poco familiari.

Grazie alle fotografie e all’incrocio dei dati, è stato possibile tracciare il percorso del pod e la loro provenienza: si tratterebbe di una “famiglia proveniente dall’Islanda, come confermato anche dall’organizzazione “Orca Guardians Iceland”: un viaggio da record, una migrazione di oltre 5.200 km tra la “terra del ghiaccio e del fuoco” e l’Italia, che è stato ricostruito grazie alla collaborazione di una grande rete di ricercatori, esperti e “avvisatori”.

«Abbiamo usato le immagini del nostro database, costruito in 6 anni di osservazioni e tour nell’Ovest dell’Islanda e nella penisola di Snaefellsnes - spiegano da Orca Guardians Iceland - E attraverso la comparazione delle foto siamo riusciti a individuare alcune caratteristiche che ci hanno permesso di identificare il pod».

Stando a quanto ricostruito dall’associazione, il pod è stato avvistato per la prima volta nel giugno del 2014. Un anno dopo il gruppetto è diventato un assiduo frequentatore delle acqua islandesi durante l’estate, con 6 avvistamenti confermati. Ai tempi il gruppo era già formato da 4 esemplari, mancava - ovviamente - solo il piccolo, morto proprio in acque genovesi o comunque poco distante dalle coste liguri. L’associazione riporta che tra giugno e luglio 2017 tutti e 4 i metri del pod sono arrivati in Islanda proprio con il piccolo: «Non è rato che alcuni gruppi diventino stabili, arrivando sempre nello stesso periodo - confermano gli esperti - Molti gruppi sembrano seguire sempre lo stesso modello di migrazione, soprattutto le orche che vediamo in estate nella penisola dello Snaefellsnes».

Dal 2017 in poi il pod “genovese” non è più stato avvistato in Islanda: due anni e mezzo dopo è comparso a Genova, calamitando l’attenzione internazionale e lasciando un grande interrogativo irrisolto. E cioè: perché restano in acque così poco familiari? Davvero uno o più esemplari sono malati, o la permanenza deriva da una serie di fattori concatenati - la morte del piccolo, la stanchezza per un viaggio così lungo, i cambiamenti climatici che possono averle confuse e altri incognite - su cui ancora va fatta chiarezza.

A due settimane dal loro arrivo nel mar Ligure, intanto, le orche non danno segno di voler lasciare il fazzoletto di mare in cui nuotano e in cui mamma orca, alla fine, ha abbandonato il piccolo morto, area interessata da un'ordinanza del Ministero dell'Ambiente a tutela dei cetacei. Sabato si era riaccesa la speranza, nessuna pinna nera per oltre 10 ore, ma alla fine il pod è rientrato in rada, con tutta probabilità dopo avere mangiato. E le loro condizioni, in particolare quelle del giovane maschio, suscitano sempre più preoccupazione.